Toulouse aussi a son mystérieux monolithe, apparu sur les coteaux de Pech-David

Ces derniers jours, plusieurs monolithes apparus un peu partout dans le monde interrogent. Le 18 novembre 2020, un monolithe à base triangulaire a été découvert dans le désert de l’Utah (USA). Le 1er décembre, une œuvre du même type s’est dévoilée aux habitants d’une ville de Roumanie. Depuis, d’autres monolithes ont été repérés aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en France, dans les Deux-Sèvres le 5 décembre, puis au Havre ce mercredi 9 décembre 2020.

Idéalement placé pour être vu

Et cette fois, c’est donc à Toulouse, sur les coteaux de Pech-David, que l'apparition a eu lieu. L’étrange objet fait un peu plus d'un mètre. Il est idéalement placé pour que tous puissent le voir au mieux et évidemment, il fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux.

Visiblement, le monolithe serait en place depuis mercredi 9 décembre, avec des soudures qui laissent peu de doute sur la fabrication humaine du monument

On voit des traces de soudure qui prouvent que l'objet est bien de fabrication humaine - Hadrien Albouy

Est-ce l'œuvre d'un artiste, d'un chaudronnier adepte de blagues ou d'un Toulousain qui s'ennuie pendant le confinement ? En tout cas, l'auteur a laissé un indice et de quoi vous triturer l'esprit. Sur le métal sont gravées ces coordonnées : 12 – 13 / 06 43°34’22.7″N 1°22’46.3″E.