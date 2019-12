Toulouse expérimente des urinoirs féminins place Saint-Pierre pour le réveillon

Toulouse, France

Où faire ses besoins en soirée quand les toilettes sont pris d'assaut ou que l'on est dans la rue? Cette question, la gente féminine se la pose souvent. 90% des files d'attente pour les toilettes lors d'événements en plein air sont occupées par des femmes! Depuis quelques mois deux concepteurs - danois et français - ont trouvé la parade et inventé un urinoir mobile en matière recyclable. Lapee, c'est son nom, est commercialisé par Terréo, une société de Colomiers.

Déjà testé pendant le marathon de Toulouse

Ces urinoirs roses à ciel ouvert, en spirale et munis d'un réservoir, peuvent recevoir trois personnes à la fois. Ils ont été testés cet été lors d'un festival en Alsace et plus récemment pendant le dernier marathon de Toulouse à l'automne. Elise jouait de la musique sur le parcours de la course, elle a donc utilisé ces toilettes mobiles et reste perplexe : "ce qui m'a le plus gênée c'était le manque d'intimité. Il y 'avait des spectateurs qui nous regardaient depuis l'immeuble". Il faut dire que l'utilisatrice est accroupie et légèrement surélevée. La plupart des personnes interrogées sont tout de même favorables à l'idée pour des questions d'égalité et de proprété de l'espace public.

A gauche l'urinoir féminin, à droite celui pour les hommes, côté Saint-Pierre-des-Cuisines. © Radio France - Cédric Hermel

Toulouse, première ville de France a testé le dispositif

La ville de Toulouse multiplie les initiatives pour garder les rues du centre-ville les plus propres possibles en fin de semaine. La réputation festive de la place Saint-Pierre entraîne effectivement pas mal de nuisances. Après les dispositifs pour empêcher les mixions au coin des immeubles, les sanisettes auto-nettoyantes, les uritrottoirs, la municipalité a loué deux Lapee pour une semaine, jusqu'au 2 janvier. "Les problèmes de mixions touchent autant les hommes que les femmes sur l'espace public aujourd'hui explique Emilion Esnault, élu à la ville de Toulouse L'idée c'est de voir si les femmes se les approprient, si elles se sentent en sécurité, s'il y a suffisamment d'intimité et si les riverains les acceptent. On tirera le bilan sur la semaine"

Jusque-là, Lapee a été utilisé sur des festivals ou de l'événementiel, des endroits "plus adaptés" de l'aveu de la société qui les commercialise. "Ce ne sont pas des toilettes, on est en plein air, on ne s'assoie pas. Ca n'utilise pas d'eau ni d'électricité" précise Lea Ducos de la société Terreo.

Sous les marches, le réservoir. Les utilisatrices doivent s'accroupir. © Radio France - Cédric Hermel

Touche écolo supplémentaire : l'urine sera récupérée à vélo par une association qui l'utilisera comme engrais dans des jardins partagés de Toulouse.