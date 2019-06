Toulouse : les joueurs du Stade Toulousain font la tournée des bars

Toulouse, France

Le bouclier de Brennus sous le bras, les joueurs du Stade Toulousain, récents champions de France, ont fêté ça dans leur ville ce lundi, surprenant les Toulousains et les touristes assis tranquillement en terrasse.

"Fantastique ! Très honorée par la venue de ces joueurs. Dans ma tête j'ai vu le petit Ntamack alors que j'avais vu le père avec le Brennus. Ça m'a mis un petit coup au moral", en rigole Mamie Françoise, la patronne du bar Chez Tonton.

On les voyait arriver de loin. Les Rouge et Noir avaient loué le petit train touristique de Toulouse pour se déplacer de bar en bar. Camille immortalise le moment avec son smartphone. "Surprise qu'ils aient privatisé le petit train. Je trouve l'idée sympa, on a vu le Brennus, on a pris des photos, génial !"

À chaque escale, ils attiraient des dizaines de passants agréablement surpris par le côté très simple des joueurs et du staff, et prenaient le temps de discuter avec eux.

"Ils en profitent hein !? Je ne sais pas si vous avez vu les tables mais, elles sont pleines de bouteilles de bière, sourit Mathieu. C'est bien, c'est un engouement dans toute la ville, tout le monde les supporte."