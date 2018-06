Le toilettage est en plein boom avec les premières grosses chaleurs. Alors que les beaux jours reviennent, beaucoup de propriétaires d'animaux emmènent leurs toutous, chats et consorts chez des professionnels pour leur refaire une beauté... Et une santé.

Toulouse, France

Les toilettes de chiens à poil longs et courts sont plus nombreuses ces derniers temps. Les premières chaleurs incitent les propriétaires à faire passer leur animal de compagnie devant le toiletteur pour couper les poils d'hiver. En ce moment, à l'Ecole Supérieure du Toilettage à Toulouse, une vingtaine de clients emmènent chaque jour leurs chiens et chats pour leur refaire une beauté. Vingt animaux, c'est parfois le double d'une journée normale, en sachant qu'un toilettage peut durer entre une heure trente et cinq heures pour les opérations les plus délicates.

Une toilette toutes les six semaines

Selon Zoubida Lemee, directrice de l'école du toilettage, l'idéal serait de faire une toilette à son chien une fois toutes les six semaines. "Beaucoup de propriétaires viennent pour couper les poils de leur animal avant de partir en vacances, pour qu'il ne soit pas trop sale. Mais si le chien a des poils, c'est avant tout pour se protéger du soleil. On dit souvent à nos clients qu'il n'y a pas besoin de les couper si ils sont bien entretenus et ventilés. Et ça passe par un entretien régulier, pas par une tonte une fois l'année".

Un moyen de prévenir les maladies

La toilette n'a pas qu'un but esthétique, elle a aussi un but hygiénique. Epilation des oreilles pour éviter des otites, détection des parasites (puces, tiques)... Elle peut prévenir bien des problèmes de santé pour un animal de compagnie et éviter des frais de vétérinaire pour les propriétaires. Le toilettage devient également de plus en plus indispensable au fur et à mesure que l'animal vieillit.

La plus grosse période de l'année avec Noel

A l'Ilot Chiens quartier Saint Cyprien à Toulouse, c'est aussi la course. Avec l'arrivée de l'été, les deux gérantes font la toilette d'une dizaine d'animaux chaque jour. D'habitude, elles en ont six à huit maximum par journée. C'est la plus grosse période d'activité pour elles dans l'année avec Noel. Et gare aux clichés, le toilettage a bien changé. Finie l'époque où seule la grand-mère amenait son petit caniche se refaire une santé.

On n'a quasiment plus de caniches. En revanche, on a maintenant des races de chiens qu'on ne voyait pas avant comme des terriers, des bouledogues, des chihuahuas. Quand à la clientèle, elle bien changé aussi. Ça va de 20 à 90 ans, avec beaucoup de jeunes adultes. Et on ne fait pas que des chiens. On oublie trop souvent que le toilettage est très utile pour un tas d'animaux à poils longs. Ils nous arrive de toiletter des lapins, des cochons d'inde. On a même fait les griffes d'un canari il y a peu de temps". - Elodie Raerderstoeffer, co-gérante de l'Ilot Chiens à Toulouse.

Un budget conséquent

Avec un toilettage régulier toutes les six semaines, le budget pour un animal de compagnie peut vite devenir assez conséquent. Selon Zoubida Lemee de l'Ecole Supérieure de Toilettage, il peut vite atteindre les 500 euros l'année, et jusqu'à 1000 euros pour un entretien très poussé et suivant l'animal de compagnie.