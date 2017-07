Toulouse : un chevreuil repêché dans le Canal du Midi en plein centre ville

Les pompiers ont sauvé un chevreuil de la noyade ce mardi matin, en plein centre de Toulouse. L'animal était en train de se débattre dans les eaux du Canal du Midi, vers la rue de la Colombette. Il a été conduit à l'Ecole Nationale Vétérinaire.

Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un chevreuil nager tant bien que mal dans le Canal du Midi ! Et pourtant, certains Toulousains ont eu droit à ce drôle de spectacle ce mardi matin. Les pompiers ont été appelés vers 8h50 par des promeneurs qui ont vu un chevreuil en difficulté dans le Canal, à hauteur de la rue de la Colombette. Les pompiers sont intervenus avec l'aide des plongeurs du centre de secours de Lougnon et ils ont réussi à sortir l'animal.

La difficulté, c'est que c'était un chevreuil mâle avec des bois. Il a fallu le maîtriser avec précaution pour ne pas se blesser et le blesser. C'était un peu sport, mais on y est arrivés - le caporal Sicard

Cet animal qui a dû tomber dans le Canal en amont a été conduit à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse, ce qui est la procédure obligatoire dans ce genre de cas. Un vétérinaire l'a examiné et il "était en bonne santé". L'animal a donc été pris en charge vers 15h30 par les services de la DDT, la direction départementale des territoires. Il a été conduit chez un propriétaire privé habilité à accueillir ce genre d'animal en milieu naturel protégé.

Caporal Jérôme Sicard : "ce n'est pas commun, surtout au centre ville"

C'est assez rare de repêcher un chevreuil dans le centre de Toulouse. Mais les pompiers se souviennent de précédents dans la Garonne. En mai 2014, là un chevreuil avait remonté Montaudran et l'avenue Jean Rieux jusqu'à la caserne Courrège où il avait été neutralisé. Les Toulousains se souviennent aussi d'un sanglier qui avait remonté le centre ville en novembre 2011. Il était passé sur la place du Capitole et la rue Alsace-Lorraine. Il avait même traversé le magasin Virgin, qui était à l'époque à la place de Zara, avant de finir sa course dans le Canal du Midi en face de la gare Matabiau.