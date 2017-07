Toulouse : un taxi sur la Garonne

Jusqu'à présent, on pouvait aller d'une berge à l'autre de la Garonne via le Pont Neuf, le Pont Saint-Pierre ou le Pont Saint-Michel. Désormais, c'est aussi possible en bateau, grâce à la société Esea. Elle a mis au point un système de taxi sur la Garonne. On vous explique comment ça marche.

Imaginons : vous êtes place Saint-Pierre, et vous voulez rejoindre la Prairie des Filtres. Vous pouvez évidemment y aller à pied ou à vélo, ou cherchez votre itinéraire en bus. Mais pourquoi ne pas y aller tout simplement par la Garonne ? c'est plus direct, plus rapide, et moins encombré par la circulation. Vous passez un coup de fil au capitaine Frédéric Mercadier, et il vient vous chercher au bord de l'eau. Pour 2 euros par personnes, il vous emmène n'importe où, entre le Pont Saint-Pierre et le Pont-Saint Michel.

Comme un taxi, mais sur la Garonne

"On a mis le numéro de téléphone sur le bateau, donc les gens nous appellent et on les récupère là où ils sont, explique Frédéric Mercadier. C'est vraiment le principe d'un taxi, on les dépose où ils veulent, partout où les gens peuvent arriver sur berge, et où nous on peut arriver avec un bateau."

Le service a été lancé vendredi, et Frédéric Mercadier a déjà accueilli quelques clients : "C'est pour moitié des toulousains, qui veulent découvrir leur ville autrement, et pour moitié des touristes, qui veulent par exemple aller de la Daurade à la grande Roue au Port Viguerie. Ça permet de découvrir la ville autrement."

Profiter du trajet pour admirer le paysage

Le conseil de Frédéric ? profiter de la fin de journée et des couleurs du soleil couchant sur la Garonne. "Avec la Grande Roue juste devant, le soleil qui se couche derrière l'Hôtel Dieu, c'est des supers couleurs, c'est vraiment des beaux paysages à voir."

Pour l'instant, le service est disponible de 14h à 20h, "mais on va s'adapter en fonction de la demande" explique le capitaine. A la fin du mois d'août, un bilan va être fait pour savoir si cela vaut le coup de maintenir le service. En cas de succès, il devrait être disponible tous les ans, de début Juin à fin Septembre.

Le numéro pour réserver votre bateau-taxi : 06 58 80 93 74