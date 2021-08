Toulouse : une nouvelle pâtisserie propose des pancakes en forme de sexe

Manger un pénis ou une vulve en pleine rue, cela pourrait friser l'indécence mais La Quéquetterie en a fait son fond de commerce, en donnant une forme de sexe à ses pancakes. "C'est avant tout quelque chose de rigolo", s'amuse Taziana Jurdi, fondatrice du concept. "Mais cela permet aussi de briser un tabou. Après tout, c'est naturel, tout le monde a un sexe!".

Une idée venue d'Asie

Avant de débarquer rue Charles de Rémusat, à deux pas de la place du Capitole, La Quéquetterie a fait un bon bout de chemin. "Moi-même je suis Vénézuélienne, explique Taziana. Je suis venue en France il y a dix pour apprendre la pâtisserie, et j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'en Asie, les gaufres en forme de sexe étaient un succès." Ni une ni deux, elle se lance dans la confection de "fluffy pancakes" en forme de vulve ou de pénis et ouvre une première boutique à Paris en 2020.

La Quéquetterie s'exporte

Il y avait une file d'attente pour l'ouverture de La Quéquetterie ce vendredi. © Radio France - Rémy Doutre

Après Paris, La Quéquetterie essaime jusqu'à Montpellier et désormais Toulouse. Pour sa grande première, la boutique a rencontré un franc succès. "Le gros plus, c'est la forme", acquiesce Mathieu, "et j'y reviendrai, tous les jours même!" La Quéquetterie attire aussi quelques passants intrigués. "Je ne connaissais pas du tout, mais le concept est génial", s'esclaffe une Toulousaine. "Peut-être que les gens pourront s'entraîner avec ces pancakes ... le pénis arc-en-ciel me tente pas mal !"

Des gaufres (presque) tout public

Taziana Jurdi est formelle : tout le monde est bienvenu pour manger ses pancakes, "même si au départ on s'attendait à une clientèle plutôt jeune", convient-elle. Pourtant, pour certains comme ce couple de bordelais libertins venu déguster deux pancakes, "c'est sûr que nous ne le ferons pas manger à nos enfants. "

La Quéquetterie propose 8 "quéquettes" et 7 "foufounes" différentes entre 5 et 8€ , même si dans les faits, "75% de nos ventes sont des quéquettes", explique Stéphanie Linder, gérante de la boutique de Montpellier et désormais, de Toulouse.