Tour d'Europe à pied : deux Parisiens parcourent 10.000 kilomètres à la rencontre des Européens

Il y a deux ans, en février 2018, Marie Couderc, ancienne RH d'une multinationale, et Nil Hoppenot, photographe de mode, ont une folle idée . Ils veulent parcourir l'Europe à pied, avec 10 euros en poche chacun. Pari réussi. Ce jeudi, ils sont arrivés à Istamboul, fin de leur parcours. Ils seront à Paris le mercredi 26 février 2020.

Ils ont tout plaqué pour leur projet : 2 Pas Vers L'Autre. Ils sont partis de Sagres au Portugal pour deux années de marche à travers l'Europe, direction Istanbul en Turquie. Ils voulaient aller à la rencontre des Européens.

. - 2 Pas Vers L'Autre

Un périple de 10.000 kilomètres

Par les sentiers et les chemins de traverse, pour être au plus près de tous ceux qu'ils croisent, ils ont fait 10.000 kilomètres de marche à pied, gravi plusieurs sommets à 4000 mètres et traversé 16 pays : Portugal, Espagne, France, Italie, Suisse, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Kosovo, Macédoine, Albanie, Grèce, Bulgarie, Serbie et Turquie.

Une véritable aventure - 2 Pas Vers L'Autre

Un partage via les réseaux sociaux

Ce voyage hors du commun et plutôt solitaire, ils voulaient le partager. Connectés via les réseaux sociaux, ils ont fait vivre en temps réel leur odyssée, au gré des événements vécus, des aléas et des rencontres, sur le vif.

Site web : deuxpasverslautre.com

Facebook : @deuxpasverslautre

Instagram : @deux_pas_vers_lautre

YouTube : youtube.com/c/deuxpasverslautre