Comme presque tous les ans, Alain va voir passer le Tour de France devant son chalet des Pyrénées, ce mercredi, entre Luchon et Saint-Lary. En haut du col de Peyresourde, il vend des crêpes aux randonneurs et aux cyclistes amateurs de passage.

Col de Peyresourde, Loudervielle, France

Lui, ce qu'il préfère, c'est le calme de la montagne au petit matin. Mais les jours de Tour de France, Alain Viguerie fait quand même "le job" en haut du col de Peyresourde.

Depuis plus de quarante ans, avec sa famille, il cuisine des tonnes et des tonnes de crêpes, dans son chalet au bord de la route, à la frontière de la Haute-Garonne et des Hautes-Pyrénées. Avec un tarif imbattable : 60 centimes la crêpe.

Et les jours de Tour de France, évidemment, c'est spécial. "C'est jamais pareil" confesse cependant Alain, "tout dépend de la météo" et de l'emplacement du col sur l'étape. Cette année, le Peyresourde est le premier gravi par les coureurs entre Luchon et Saint-Lary, mais "y'aura toujours un petit peu de monde" pense Alain.

"Des crêpes, on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup" raconte le montagnard, même si le jour du Tour n'est pas forcément le plus prolifique pour lui. Il raconte cuisiner un bon millier de crêpes certains jours de l'été, pour les cyclistes amateurs ou les randonneurs. Sans avoir besoin des coureurs ou de la caravane publicitaire.

"Moi ce qui m'intéresse, c'est plus tout l'été que le jour du Tour de France" confesse Alain, un brin blasé par l'enthousiasme trop débordant de certains spectateurs. "Mais si le Tour permet aux gens de se parler, de se sourire, de s'approcher, et de faire vibrer la corde humaine, ça m'intéresse quand même".