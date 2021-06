Tour de France - A Fougères, l'équipe Cofidis est venue dans leur salon avant l'étape

Alors que le Tour de France fait étape à Fougères, ce mardi, on a retrouvé la famille qui a accueilli l'équipe Cofidis lors de l'édition 2018 de la Grande Boucle. Victime d'une crevaison avec son bus, l'équipe nordiste trouve alors refuge chez l'habitant pour son briefing d'avant course. Souvenirs.

C'est le genre d'histoire que le sport offre parfois. Quand l'imprévu survient et qu'il faut trouver une solution en urgence. Quand le sport professionnel s'en remet à la débrouille, tel le sport amateur. Alors que la 4e étape du Tour de France 2021 s'arrête à Fougères, ce mardi, on a retrouvé une famille qui, bien malgré elle, s'est retrouvée avec une équipe professionnelle de cyclisme dans son salon il y a trois ans.

La Cofidis s'invite dans leur salon !

Lors de l'édition 2018, au matin de la 7e étape direction Chartres, le bus de l'équipe Cofidis (parti de Rennes) est victime d'une crevaison à l'heure de rejoindre la ligne de départ. Les coureurs y sont amenés en urgence dans les voitures des directeurs sportifs. Et le briefing fait à l'arrache chez l'habitant.

Des dirigeants m'interpellent...

Ce 13 juillet 2018, la famille Dauguet s'en souvient bien. Arthur, 5 ans à l'époque, en parle les yeux pétillants. "Les cyclistes de Cofidis sont venus chez nous". Clair, net, comme si c'était normal. Pourtant, les circonstances sont rocambolesques. "Je sortais tout juste de chez moi pour aller voir l'ambiance" se souvient Frédéric, le papa, "des dirigeants m'interpellent en expliquant la situation, et me demandent s'ils peuvent faire le briefing à la maison".

Ils enlèvent leurs chaussures et me disent 'bonjour monsieur, merci de nous accueillir'

Ni une ni deux, branle bas de combat. "J'ai présenté l'endroit vite fait. Ils m'ont dit 'oui, ok, d'accord c'est parfait ici'" continue Frédéric. Christophe Laporte, Anthony Perez, Julien Simon, Jesus Herrada et les autres entrent comme des amis qu'on reçoit à la maison. "Ils enlèvent leurs chaussures et me disent 'bonjour monsieur, merci de nous accueillir'. Franchement, c'était cool !"

Arthur (en haut à droite), cinq ans à l'époque, écoute le briefing de l'équipe Cofidis dans son salon le 13 juillet 2018 - capture d'écran Cofidis

C'était incroyable !

La réunion dure une vingtaine de minutes. Frédéric immortalise la scène, "j'ai pris quelques photos". Arthur ouvre lui grand les oreilles et se met juste au dessus du salon. "Dans les escaliers, pour écouter. Ils regardaient un écran pour voir les endroits faciles ou difficiles. C'était incroyable !".

Un maillot dédicacé par les coureurs arrivent dans la boîte aux lettres

"Moi, pendant ce temps, je gardais les vélos dans les mains devant la maison" ajoute Jean-Pierre, le grand-père, aussi de l'aventure. "J'avais envie d'en piquer un... mais je ne l'ai pas fait !" Quelques jours plus tard, un colis arrive dans la boite aux lettres des Dauguet. "Un maillot de Cofidis avec les signatures des coureurs !" s'exclame Arthur. D'habitude, il est sous verre mais, ce mardi, Arthur a eu le droit de l'enfiler pour le passage du Tour.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix