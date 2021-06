PHOTOS - Tour de France : à la rencontre de Charles, fou de vélo et collectionneur dans l'Yonne

La grande boucle démarre samedi en Bretagne. Au menu de ce Tour de France 2021 : 21 étapes de Brest aux Champs-Elysées en passant par les Alpes, le Ventoux ou les Pyrénées. L'arrivée se fera le dimanche 18 juillet à Paris.

Charles Guénard possède plus de 3 000 maillots © Radio France - Delphine Martin

Cette course mythique n'a pas de secrets pour Charles Guénard. L'Icaunais de 77 ans, ancien de la SNCF et ancien commerçant, a été coureur cycliste amateur pendant 25 ans. Quand il a arrêté la compétition, il s'est lancé dans la collection. Il possède aujourd'hui une impressionnante collection d'objets en rapport avec le cyclisme : des maillots, des vélos, des gourdes, des articles publicitaires... Des objets si nombreux qu'ils occupent tout l'étage de sa maison à Charmoy. L'œil est tout de suite attiré par les dizaines et les dizaines de maillots, souvent dédicacés : "ça, c'est un maillot des JO de Londres, celui de Marianne Vos, de l'équipe hollandaise. Et ça, c'est celui de Joop Zoetemelk, qui a gagné le Tour de France 80, champion du monde 85. Ce maillot jaune, c'est celui de Miguel Indurain, j'ai aussi le maillot à pois de Richard Virenque. Et le maillot vert de Jalabert. Ils sont tous dédicacés. J'en ai plus de 3000, des maillots", explique-t-il fièrement.

La collection de Charles Guénard est très riche. © Radio France - Delphine Martin

Charles Guénard a aussi des coupes, 180 000 cartes postales de coureurs (pour la plupart dédicacées), des livres, des jouets, des tableaux.... et l'une de ses fiertés, la statue d'un coureur belge : "c'est un buste en bronze de Rik Van Steenbergen en bronze. La fédération belge le lui avait offert quand il a pris sa retraite du cyclisme. Et il avait plus d'argent, Van Steenbergen, alors il l'a revendu à un belge qui me l'a revendu."

Au rayon insolite, le retraité rigole encore quand il évoque sa collection de bouteilles de vin, d'assiettes et même de disques liés au vélo : "oui, des musique par Yvette Horner, par exemple, ou Aimable, tout ça... Et j'ai aussi des disques faits par des coureurs, comme Jean-François Bernard . Il chante dessus. Bon, c'est pas terrible, mais enfin, je m'en fous, je regarde la pochette ! " dit-il en souriant.

Le retraité de 77 ans concerve des souvenirs desannées passées au bord des routes. © Radio France - Delphine Martin

Le retraité a passé des années au bord des routes du tour de France et d'autres grandes classiques cyclistes pour suivre les grands coureurs. Il se souvient avec émotion de la gentillesse de certains coureurs, notamment Eddy Merckx, son chouchou : "c'est plus fort ! Eddy Merckx était quand même un sacré coureur. Et quoi qu'en disent certains, il était très sympa. Un jour, au salon de Milan, je tombe sur le stand à Merckx et il a accepté de signer un gros paquet de photos, j'en avais une cinquantaine de différentes, il m'a tout signé !", se souvient le retraité.

A l'époque, les coureurs étaient quand même beaucoup plus sympathiques

Charles Guénard se laisse aller à une pointe de nostalgie, quand il repense à ses années de chasseur d'autographe : "à l'époque, ils étaient quand même beaucoup plus sympathiques, les coureurs. J'ai connu Raphaël Géminiani, tout ça... c'est des mecs qui discutaient avec nous ! Il n'y a pas si longtemps, quand Ullrich courait, je me souviens l'avoir rencontré dans son hôtel. Il était descendu pour prendre son petit déjeuner, il me voit et il me dit "tu as des photos , je te les signe tout de suite !" Et c'est ce qu'il a fait, avant même de déjeuner! Aujourd'hui, c'est autre chose, tout à fait autre chose. Les coureurs... bon, y en a encore des biens, mais il y en a certains, ils s'en foutent totalement" déplore l'ancien cycliste. "Les gars gagnent des sommes astronomiques, tant mieux pour eux, mais ce n'est plus le même rapport. Et puis maintenant, toutes les équipes ont des cars, alors ils descendent au dernier moment et vous ne pouvez plus les voir comme avant. En plus, ils n'aiment pas les journalistes avant, ils allaient au village. Mais maintenant, non, parce que des journalistes vont leur poser des questions embarrassantes sur le dopage, alors ils n'y vont plus.. "

Aujourd'hui, Charles Guénard ne se déplace plus sur la route du tour. Mais il lui suffit de jeter un œil à ses maillots dédicacés... et c'est comme s'il y était.

La collection de Charles Guénard, retraité fou de vélo, dans l'Yonne. © Radio France - Delphine Martin