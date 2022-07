Tour de France à Longwy : quand les sidérurgistes en colère s'invitaient dans la caravane

Depuis 1903, Longwy a de nombreuses fois accueilli le Tour de France, notamment avant la Grande Guerre, et plus récemment en 1982 et 2017. Il sera de retour ce jeudi 7 juillet 2022, arrivée de la 6e étape en provenance de Binche (Belgique).

Mais une date a marqué l'histoire : 1979. Cette année là, la Grande Boucle ne fait que passer par Longwy. Mais la caravane s'y arrête tout de même, contrainte et forcée par les sidérurgistes en colère.

A l'été 1979, les ouvriers lorrains de la sidérurgie sont depuis plusieurs mois engagé dans la grande bataille pour sauver leur emplois. 30.000 postes sont menacés par les restructuration annoncées l'année précédente par le gouvernement de Raymond Barre. C'est une région, qui crie sa colère et sa crainte de voir disparaitre ce qui avait faisait leur fierté, la prospérité de toute une région. Les sidérurgistes multiplient alors les manifestations, occupations, actions coups de poing, parfois violentes ou symboliques.

Le soutien de "Poupou"

En juillet, les ouvrier décident de se montrer sur l'événement sportif le plus médiatique et populaire : le Tour de France. Il relie Rochefort (Belgique) à Metz, en passant par Longwy. C'est la que les sidérurgistes se mettent en travers de la route et bloquent quelques minutes la caravane au slogan de "Longwy vivra". L'ambiance est bonne enfant : les manifestants collent des autocollants sur les véhicules publicitaires, les spectateurs applaudissent. Même Raymond Poulidor descend d'une voiture et apporte son soutien. L'histoire raconte en revanche que Bernard Hinault avait moyennement apprécié cette intrusion au milieu de la route...

Mais les sidérurgistes obtiennent tout de même une petite victoire : ils ont été vus à la télévision et l’une de leurs voitures intègre la caravane publicitaire pour relayer leur message jusqu’à l’arrivée à Metz. Pas rancunière, la direction leur promettra le retour du Tour à Longwy, promesse tenue en 1982.