Tour de France 2019 : à Pau, des patients dialysés en avance sur le peloton

Aressy, France

Ils ont six cent kilomètres d'avance sur le peloton. Les patients et l'équipe soignante du centre de dialyse NephroCare ont parcouru 2475 kms depuis le début du Tour de France. Contre 1804 kms pour les coureurs de la Grande boucle. Les soignants et ambulanciers utilisent un vélo d'appartement et les patients dialysés, allongés sur leur lit, participent au défi grâce à un pédalier adapté. Les kilomètres de chacun sont cumulés pour faire au moins aussi bien que les 3 500 kms parcourus en trois semaines par les coureurs du Tour de France.

Jean-Luc, maillot jaune du centre

Depuis un an, le centre de dialyse a mis en place une activité physique pendant la dialyse avec l'achat de pédaliers. Ce défi "Tour de France" était l'occasion pour l'équipe soignante de les motiver davantage à pédaler durant la dialyse. Ces malades en insuffisance rénale terminale parcourent en moyenne une trentaine de kilomètres durant les quatre heures de dialyse, souvent avec les yeux braqués sur la télévision qui diffuse le Tour.

C'est le plaisir d'aller à fond, de se donner et de s'occuper surtout aussi pendant les 4h de dialyse.

— Jean-Luc

La folie Tour de France s'est emparée des patients du centre de dialyse. © Radio France

Jean-Luc est fier de nous détailler ses performances. "Mes débuts étaient plutôt timide. Je faisais quinze kilomètres durant la séance de dialyse. Maintenant je réussis à pédaler une à deux heures à chaque séance, entre 40 à 50 kilomètres à chaque fois".

Le maillot jaune du centre de dialyse Copier

À 60 ans, Jean-Luc est en course pour décrocher le maillot jaune du centre de dialyse. Son record, pour le moment, s'établit à 66 kilomètres durant une séance. "C'est ma 141ème dialyse il faut bien s'occuper. Ça me fait du bien, j'ai une meilleure tension et je chambre aussi un peu les autres colocataires de dialyse même si ce n'est qu'un jeu."

L'équipe soigante participe aussi au défi Tour de France. © Radio France

Derrière ce défi original, plusieurs enjeux pour les malades. "Des études ont montré que _la pratique d'une activité physique pendant une séance dialyse pouvait avoir des effets très bénéfiques_. Les patients tolèrent mieux la séance, ils récupèrent plus facilement et sont moins fatigués au retour à la maison, explique Maxime Caillol, kinésithérapeute au centre de dialyse. "Ce défi Tour de France les galvanise, ça les motive même à sprinter parfois en regardant les coureurs et ils veulent montrer aussi que même dialysé on est capable de faire de faire du sport."