Tour de France : "C'est sûr qu'il manque un côté festif", pour le Poitevin Sylvain Chavanel

167,5 kilomètres entre Châtelaillon-Plage et Poitiers. L'étape du jour du Tour de France est poitevine, ce mercredi 9 septembre. Et elle sera logiquement suivie de près par Sylvain Chavanel, l'ancien coureur cycliste de Châtellerault.

Il a 18 Tours de France à son actif, trois victoires d'étapes et de multiples titres de champion de France. Sylvain Chavanel, le cycliste de Châtellerault, est à la retraite depuis 2018, mais il suit de près cette Grande boucle qui passe les 9 et 10 septembre dans le Poitou. Il était l'invité de France Bleu Poitou ce mercredi matin.

Ça me fait très plaisir de voir le tour de France passer dans notre département." Sylvain Chavanel

Pas de nostalgie, ce mercredi matin, pour Sylvain Chavanel, mais de l'impatience. "J'ai eu la chance de passer avec le Tour par ma ville de naissance, Châtellerault. C'était en 2016 et j'en garde un superbe souvenir". Alors ce retour dans la Vienne est pour lui une fête. "C'est un événement très important. 3.000 personnes personnes qui débarquent pour l'une des courses les plus regardées au monde. Et les routes empruntées, je les connais bien, ce sont de belles routes".

Une étape contrôlée par les sprinteurs

Le classement général ne devrait pas changer ce soir, à l'arrivée à Poitiers, selon Sylvain Chavanel. Le Slovène Primoz Roglic sera a priori en jaune sur le podium installé dans le quartier des Couronneries. "Ce sera une étape contrôlée par les formations qui ont un leader sprinteur", prévient Sylvain Chavanel. "La côte de Cherveux, c'est une difficulté que les cyclistes vont facilement avaler. Rien à voir avec le menu de fin de semaine pour les coureurs".

L'ombre du Covid-19 qui gâche un peu la fête

"Il y a un côté festif qui manque", reconnait Sylvain Chavanel, quand on lui parle des conditions très particulières de courses de cette année et de la contamination de Christian Prud'Homme, le patron du Tour. "On le savait au départ mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même de plus en plus de gens sur les bords de route. Ça fait plaisir, d'autant que le port du masque est respecté."