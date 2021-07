Tour de France dans les Landes : Déguisés en poussin, ils attendent Thomas Voeckler

Pour certains spectateurs, l'objectif lors du passage du Tour de France est avant tout de voir les coureurs cyclistes passés à pleine vitesse. Pour d'autres, le graal est d'obtenir un bob "cochonou" ou un maximum de goodies au moment du passage de la caravane. Sylvain et ses amis, eux, n'auront d'yeux que pour l'ex-baroudeur, plusieurs fois vainqueurs d'étapes du Tour et porteur du maillot jaune pendant une dizaine de jours en 2004 et 2011, le désormais consultant moto : Thomas Voeckler.

Sylvain Lafeuillade, 21 ans au compteur, a été bercé par les exploits du cycliste français. "C'était quand même un très grand coureur qu'on a suivi pendant toute notre jeunesse en quelques sortes", se souvient Sylvain. Alors, pour le groupe d'amis, tous fan de "Ti-blanc", le surnom du meilleur grimpeur du Tour 2012, il n'est pas question de rater le passage de la Grande Boucle. Ils lui ont envoyé un message sur Twiter et sur Instagram - jusque-là sans réponse - pour qu'il s'arrête "prendre un verre ou une photo". Et pour être visibles aux yeux de leur champion, ils ont eu cette idée : se déguiser en poussin.

Et on devrait les entendre sur le bord de la route. "On va donner de la voix pour montrer qu'on est là. Le déguisement c'est bien mais si on ne donne pas de la voix à côté ....", ajoute le montois de 21 ans. Pour le groupe d'amis, c'est surtout l'occasion de faire la fête. "Ça fait longtemps que le Tour n'est pas passé à Mont-de-Marsan. Alors on va mettre un maximum d'ambiance pour essayer de les faire revenir l'année prochaine", sourit Sylvain.