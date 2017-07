Tour de France : défi réussi pour Arthur, 12 ans, il a relié Saint-Malo à Bergerac à vélo

Bravo Arthur ! Ce jeune breton de 12 ans, passionné de cyclisme, a réussi un défi complètement fou : il a réalisé 625 km à vélo en reliant Saint-Malo à Bergerac. Il a franchi la ligne d'arrivée de l'étape du jour du Tour de France, quelques heures avant les coureurs.

Pari réussi pour Arthur ! Ce fou de vélo, âgé seulement de 12 ans, a parcouru 625 km à vélo pour rejoindre la ligne d'arrivée de la 10 ème étape du tour de France. Parti de Saint-Malo le 5 juillet avec son père, il est arrivé cet après midi à Bergerac en Dordogne. "j'étais ému à l'arrivée, je voulais vraiment aller jusqu'au bout, c'était comme un rêve". Sur les 625 km de course, Arthur retiendra une difficulté : "la chaleur, c'est ce qu'il y avait de plus dur". Le jeune garçon ne voulait pas manquer le tour de France cette année, mais pas question de les coureurs chez lui, la grande boucle a boudé la Bretagne cette année. Le tour ne venant pas à lui, Arthur a décidé de venir au tour ! Un sacré périple pour la bonne cause.

625 km de vélo pour l'association "Rêves de clown"

Le jeune garçon a franchi la ligne d'arrivée ce mardi à Bergerac, ville d'arrivée de la 10 eme étape, quelques heures avant les coureurs. Chaque kilomètre parcouru permet à l association « rêve de clown » de récupérer 1,50 euro. Rêve de clown, c'est cette association qui vient égayer le quotidien des enfants hospitalisés.

Arthur vit à Saint-Briac. Il a été hospitalisé à Saint-Malo durant deux ans, pour de légères crises d'épilepsie qui l'empêchait de faire du sport. Il y a deux ans, Arthur se met au vélo, et aujourd'hui, il est donc capable de réaliser un périple de 625 km. Une belle revanche pour ce garçon, dont le défi a été parrainé par Patrick Poivre d'Arvor.