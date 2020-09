Tour de France : des funambulistes traversent le Mont-Dore à 200 mètres d'altitude jusqu'à vendredi

Ils s'appellent les Slackeurs. Marcher sur une ligne de deux centimètres de long au dessus du vide. "Un de mes amis athlètes, Benoît Brume, dit que l'on marche là où les oiseaux volent", explique Martin Pierre, le président de l'association Free Dôme Line. A l'origine possédant son bureau à Clermont-Ferrand, elle a déménagé à Laqueuille pour se rapprocher de la nature et du Sancy. C'est cette association qui a eu ce projet fou : lors du passage du Tour de France, pourquoi pas installer une ligne au-dessus du Mont Dore pour traverser la ville ?

1.360 mètres à traverser à 200 mètres d'altitude

Ce projet se concrétise aujourd'hui. Depuis ce mercredi, des athlètes défilent pour franchir ce kilomètre de fil, installé depuis dimanche au-dessus des maisons. "L'idée, c'était au départ un rêve. Le slackline est une discipline qu'on adore, c'est une passion" explique Martin Pierre.

Et c'est un petit événement : la ligne installée au Mont Dore est la cinquième slackline la plus longue du monde, et la deuxième plus longue de France. L'association va tenter de battre plusieurs records, notamment le record de France féminin de la plus grande traversée, celui du plus grand aller/retour réalisé sans chute et sans interruption ainsi que celui de la traversée la plus rapide sur une ligne de plus d'un kilomètre. Pour cela, plusieurs athlètes de cette discipline ont été attiré par l'association.

La ligne entre les deux parties du Mont-Dore

Le Tour de France "était une bonne occasion" pour faire parler de leur passion disent les organisateurs. Pour voir les athlètes en action, rendez-vous les 10 et 11 Septembre de 10h à 18h. Mais d'ores et déjà, Martin Pierre qui l'a testé "en gardera un souvenir incroyable".