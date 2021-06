Tour de France en Mayenne : Armstrong, Durand, Virenque, Roland Brechaud les a tous mitraillés !

C'est un jour historique pour la Mayenne. Ce mercredi 30 juin 2021, le Tour de France s'arrête dans le département, avec un contre-la-montre entre Changé et Laval. La dernière fois que la Grande Boucle s'est arrêtée en Mayenne, c'était en 1999. Un photographe amateur s'en souvient très bien.

Le 6 juillet 1999, Roland Brechaud avait tout prévu. Avec son appareil photo argentique autour du cou, ce passionné du Tour de France et membre du club cartophile de Laval, n'avait qu'une seule idée en tête : immortaliser l'arrivée des coureurs, boulevard Montmorency et pouvoir les approcher.

Emporté par la foule

Au début de la journée, après une longue route à pied, de la rue de Bretagne à la ligne d'arrivée, prendre des photos ne fût pas chose aisée. "Il y avait des tribunes archi-remplies ! Moi j'étais au cinquième rang donc prendre une photo à ce moment-là n'était pas forcément facile" raconte Roland Brechaud. L'homme se résout à alors à regarder l'arrivée sur l'écran géant. "On avait d'ailleurs vu la chute d'un coureur dans le virage de la Banque de France".

Jacky Durand dans le viseur

Pas question pour autant de repartir sans une photo de la gloire locale de la fin des années 90 : le Mayennais Jacky Durand. Avec son argentique, le photographe arrive finalement à se frayer un chemin au-delà de la ligne d'arrivée. "Oui j'ai réussi (rires). Il signait des autographes donc on pouvait l'approcher assez facilement. À l'époque les équipes n'avaient pas de grands cars mais des camping-cars ou des caravanes" poursuit Roland Brechaud.

Ses derniers clichés, ce 6 juillet 1999, le Mayennais les a réalisés près du plateau télé de France Télévision. "On voyait les coureurs qui étaient invités d'assez loin, mais une fois que les interviews étaient terminées c'était plus facile". Ce mercredi 30 juin 2021, Roland Brechaud se postera non loin d'Espace Mayenne, avec, modernité oblige, un appareil photo numérique.