Tour de France Femmes : comment les coureuses font-elles pour faire pipi pendant une étape ?

Les hommes urinent en pleine course, ou s’arrêtent, mais sans être obligés de descendre du vélo. Pour les femmes, c’est une autre histoire. Elles doivent poser le pied et la machine à terre. Plus précisément, comment font-elles ? “Ça dépend vraiment des filles”, rigole la Brestoise Cédrine Kerbaol. “Il y en a qui enlèvent carrément leur cuissard, et il y en a qui font pipi comme ça, en écartant le cuissard. Moi, c’est vrai que je suis en combi. Donc j’enlève le haut de ma combi sur le vélo, puis j’enlève mon cuissard.”

Elles doivent trouver des endroits loin des regards des spectateurs et des caméras, au risque de se voir infliger une amende. C'est d'ailleurs arrivé sur la première étape du Tour de France Femmes dimanche, à Karlijn Swinkels. Elle a reçu une prune de 100 francs suisses (un peu plus de 100 euros) pour "comportement inconvenant ou déplacé (uriner en public)".

Une entente du peloton

Pour plus de discrétion, le peloton s’entend sur le moment de ces pauses, explique la Française India Grangié : “On voit un endroit tranquille, ça ne roule pas trop. Il n'y a aucune difficulté qui arrive. Et là, les grosses équipes se mettent sur la droite. Hop ! On s’arrête, on freine toutes. Il y a une sorte de respect dans le peloton : on n’attaque pas à ce moment-là.”

Mais parfois, cette entente collective n’existe pas. Deuxième, lors d’une étape de la Vuelta, la Hollandaise Demi Vollering a reproché à sa grande rivale Annemiek van Vleuten d’avoir attaqué pendant une pause pipi, franchissant la ligne d’arrivée une minute avant elle.