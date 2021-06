Tour de France : l'autre Bernard Hinault aime aussi le vélo

Il est Breton, il aime le vélo et il s'appelle Bernard Hinault mais ce n'est pas Bernard Hinault... Enfin si mais pas forcément celui auquel vous pensez. Et ce Bernard Hinault a quelques anecdotes cocasses à nous raconter.

"Je m'appelle Bernard Hinault". Ah ?! Parmi les milliers personnes massées sur la route du Tour de France ce dimanche 27 juin 2021, un spectateur retient soudain notre attention. Assis sur un talus au milieu des fougères, vêtu d'une casquette et d'un tee-shirt à pois rouges du meilleur grimpeur, il est idéalement placé dans la redoutable côte de Mûr-de-Bretagne. Il s'appelle donc Bernard Hinault. Preuves à l'appui présentées sur le champ par l'intéressé :

Regardez mon certificat de vaccination et ma carte d'identité, je suis Bernard Hinault.

Bernard Hinault avec sa fiche de vaccination à son nom. Il est accompagné de Jean-Yves, un ami. © Radio France - Johan Moison

Bernard Hinault, né en Bretagne dans les Côtes d'Armor, oui, c'est bien lui. "Je vais avoir 73 ans au mois de décembre, je suis le premier Bernard Hinault. Bernard, lui, a 66 ans". Vous suivez ?

Du courrier au nom de Bernard Hinault

Quand vous vous appelez Bernard Hinault mais que vous n'êtes pas vraiment Bernard Hinault, vous vivez des situations parfois cocasses. "Je reçois souvent son courrier et je l'ouvre puisqu'il est à mon nom". Eh oui, pardi ! "Quand il faisait encore le Tour, il m'est arrivé de recevoir invitations dans des hôtels de luxe. Je n'y suis pas allé bien-sûr". Bernard Hinault est un honnête homme. Et des factures ? "Pas de factures et pas de chèques non plus malheureusement !".

Je me souviens une fois au camping, des gosses m'attendaient devant mon auvent car la réception leur avait dit que Bernard Hinault était là. Manque de pot, ce n'était pas le bon Bernard.

Bernard Hinault encourage les coureurs du Tour de France à Mûr-de-Bretagne © Radio France - Johan Moison

La rencontre entre Bernard Hinault et Bernard Hinault

Les deux Bernard se connaissent, un peu. "On a déjà discuté de nos origines. Son père était natif d'Yffiniac, comme mes parents".

Ce dimanche 27 juin, Bernard Hinault a aperçu l'autre Bernard à Mûr-de-Bretagne. Le quintuple vainqueur de la grande boucle a gravi la côte avant les coureurs du Tour de France. "Allez Bernard, allez Bernard !" Un autre Bernard qui a toujours la cote ici en Bretagne. Mais au fait, reçoit-il le courrier de Bernard Hinault ?