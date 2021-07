Tour de France : l'improbable mésaventure de Julian Alaphilppe au Mans

Après le contre-la-montre à Laval, Julian Alaphillipe et son équipe ont rejoint Le Mans pour y passer la nuit dans un hôtel. Mais le camion de l'équipe s'est retrouvé coincé. Il a fallu une pelleteuse pour le débloquer sous les yeux du champion du monde et d'un fan sarthois, témoin de la scène.

Le Tour de France ne passait pas par la Sarthe cette année mais Julian Alaphilippe s'y est tout de même arrêté. Après le contre-la-montre à Laval, le champion du monde et son équipe la Deceuninck-Quick-Step ont rejoint Le Mans ce mercredi 30 juin 2021 pour y passer la nuit dans un hôtel puis rejoindre Tours, ville départ de la 6e étape. Une escale qui ne s'est pas passée comme prévue, comme le raconte Brice Bertrand, un sarthois qui rêvait de rencontrer le coureur français.

Le camion se retrouve coincé sur la chaussée

Après l'étape en Mayenne, Brice suppose que des équipes viendraient dormir au Mans. "Souvent ils viennent en zone Nord, près de l'autoroute". Il se rend donc accompagné de sa famille dans la zone des hôtels avec l'espoir de rencontrer des coureurs et notamment le chouchou des Français sur la Grande boucle, Julian Alaphilippe. Un pari gagnant puisque vers 18h, Brice voit arriver la Quick-step à l'hôtel Alizéa. Malheureusement, la rencontre est fugace. Tous les coureurs filent directement dans l'établissement. Mais un petit coup de pouce du destin va permettre à Brice Bertrand d'avoir une seconde chance.

Le camion de l'équipe de Julian Alaphilippe se retrouve coincé sur le bitûme - Brice Bertrand

Julian Alaphilippe monte dans la pelleteuse

Quelques minutes plus tard, le bus des coureurs arrive le camion technique de l'équipe. Et ce dernier se retrouve, du fait de sa longueur et de son poids, coincé sur la chaussée. Les ouvriers d'un chantier à proximité interviennent pour débloquer le poids lourd avec une pelleteuse. L'opération est compliquée et s'éternise. "Il a fallu une heure" raconte Brice qui voit alors l'équipe ressortir de l'hôtel pour assister à la scène. Julian Alaphilippe, visiblement amusé, monte même dans l'engin.

Quant à Brice, il saisit l'occasion pour rencontrer l'ancien maillot jaune. "En rigolant, on lui a demandé de venir faire une photo pour immortaliser le moment. Il a été très gentil, très courtois. Je l'ai félicité pour la naissance de son enfant. C'était super sympa. On a fait des photos avec fille alors qu'à la base j'étais juste venu pour un petit autographe. C'est magique".