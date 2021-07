Tour de France : le passage dans les gorges de l'Ardèche en met plein la vue aux internautes

Les gorges de l'Ardèche n'ont pas laissé insensibles les téléspectateurs et internautes.

C'est sans doute - et sans chauvinisme - la plus belle étape de ce Tour de France. Ce jeudi 8 juillet, la 12e étape entre Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) et Nîmes (Gard) est passée par les gorges de l'Ardèche. Le panorama n'a pas laissé les internautes insensibles.

Sacré coup de pub pour la réserve naturelle nationale déjà prisée par les touristes l'été. Les internautes ne sont pas restés insensibles au paysage qu'offrent les gorges de l'Ardèche, empruntées sur trente kilomètres pendant l'étape. C'est d'ailleurs la première fois que le Tour remonte intégralement ce lieu dans son intégralité.

Les coureurs sont passés par Saint-Martin-d'Ardèche, ont longé le Pont d'Arc - arche en pierre qui surplombe l'Ardèche - avant de rejoindre le Gard.

Lors de cette étape, des messages ont encouragé à se faire vacciner. Ce qui n'est visiblement pas au goût de tout le monde.

