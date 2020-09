Tour de France : les coureurs ont été bénis par l'évêque de La Rochelle et Saintes

Patrice a assisté à la messe dans l'église de Chatelaillon-Plage et à la bénédiction des vélos en cuissard et maillot de cycliste

Des vélos dans une église, l'image est insolite. C'est pourtant ce qu'on a vu lundi soir dans l'église de Chatelaillon-Plage, près de La Rochelle, commune qui accueille le Fan Park et d'où sera donné le départ de la 11ème étape du Tour de France mercredi midi. L'évêque de La Rochelle et Saintes a célébré une messe en l'honneur du Tour de France, et béni des vélos.

"C'est pour que le Tour se termine à Paris, sur les Champs Elysées malgré le Covid 19", s'exclamait Pascal, à l'issue de la cérémonie, et qu'il ne soit pas interrompu par l'épidémie. Pascal qui est adhérent Cyclo club Rochelais a revêtu son cuissard et son maillot de cycliste, et posé son casque à coté de lui sur le banc de l'Eglise. Michel, a demandé lui à Dieu de protéger le peloton : "c'est un petit soutien, sur la route il peut y avoir des chutes. On pense à eux".

L'évèque crosse à la main à béni une dizaine de vélos, et les cyclistes du Tour de France © Radio France - Marie-Laurence Dalle

La bénédiction a été toute simple, Monseigneur Colomb, crosse à la main a prononcé quelques mots devant une dizaine de vélos rassemblés autour de lui en arc de cercle. "Bénir, ça veut dire que le Seigneur vous donne tout ce qu'il y a de bon pour vous, dites partout que tous les cyclistes sont particulièrement bénis par le Seigneur". L’évêque a demandé à ce que les cloches des églises sonnent dans les communes sur le passage du tour, "un petit salut du ciel" explique Monseigneur Colomb. L’évêque n'est pas cycliste lui même, ni particulièrement fan du Tour de France, même s'il avoue l'écouter à la radio dans sa voiture. Il a voulu "marquer le coup" et célébrer l'universalisme du Tour de France : "tous les coureurs viennent du monde entier, à une époque où il y a quand même beaucoup de tensions internationales, il est bon de se rappeller que le sport est le lieu, comme l'Eglise de la communion".

La cérémonie avait été imaginée pour accueillir des coureurs espagnols ou italiens très croyants. Mais ils ont été confinés dans leurs hôtels pour cause de Coronavirus. Entre l'Eglise et le Tour, il y a des valeurs commune rappelle Sébastien Beau, responsable du tourisme et des loisirs à l'évêché : "travailler en équipe, être solidaire dans l'effort. Dans le cyclisme on admire la beauté de la Création, tous nos paysages extraordinaires". Même la "face noire" du cyclisme, le dopage trouve une correspondance à ses yeux : "dans toute nos vies il y a un coté noir, il faut surtout retenir ce qui est beau et l'encourager". C'est ce que feront les milliers de spectateurs ce mardi et demain mercredi sur le parcours du Tour en Charente-Maritime

L'évèque de La Rochelle et Saintes a béni les coureurs du Tour de France Copier