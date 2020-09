Tour de France : les cyclistes attendus de pied ferme dans la côte de Cherveux

C'est le seul endroit où les cyclistes du Tour de France seront tentés de se mettre en danseuse ce mercredi 9 septembre, la côte de Cherveux, au Nord de Niort. Et les habitants et les passionnés de cyclisme sont donc déjà en place.

Ce n'est clairement pas le Tourmalet mais ce sera la montée du jour de cette onzième étape Tour de France. Une montée classée en quatrième catégorie. La côte de Cherveux dans les Deux-Sèvres un peu plus d'un kilomètre à 4,4% au 91ème kilomètre.

Des passionnés déjà installés

Le public est attendu sur le bord de la route. Surtout dans les Deux-Sèvres où le tour de France se faisait attendre. Des spectateurs qui pour certains ont pris place dès hier. C'est le cas de Marie-France et Réne, venu tout spécialement du Morbihan, le couple a passé la nuit dans la côte de Cherveux pour être aux premières loges cet après-midi. "Les places sont très chères, rigole René. J'ai regardé sur internet l'étape du jour et j'ai vu côte de Cherveux. Et voilà, comment on a choisi !"

Marie-France a déjà positionné sa chaise avant la course. © Radio France - Noémie Guillotin

Le club cycliste tente la montée pour s'échauffer

"Au départ ça monte bien, et puis petit faux plat", précise Jacky Daugé, le président du véloclub de Saint-Maixent-l'école. "Par rapport aux Pyrénées qu'ils viennent de passer, c'est sûr que c'est pas grand chose", souligne Alain Brèche autre coureur du groupe de Saint-Maixent. En moyenne, les coureurs devraient pédaler à 35km/h à cette heure là.

Le club de vélo de Saint-Maixent-l'Ecole connaît bien cette côte de Cherveux © Radio France - Noémie Guillotin