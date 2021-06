Tour de France : Noyal-sur-Vilaine présente le plus grand vélo du monde

Le Tour de France va passer pour la quatrième fois de son histoire à Noyal-sur-Vilaine mardi 29 juin lors de la quatrième étape de la grande boucle entre Redon et Fougères, mais ce sera la première fois que les coureurs emprunteront le centre ville. Toute la ville est mobilisée pour faire de cette journée une grande fête. Les vitrines des commerces arborent des maillots de coureurs cyclistes ou des fanions du Tour. Un village du Téléthon s'installe au parc du chêne joli où deux expositions de vieux vélos et de 2 CV sont également organisées.

Une vitrine à Noyal-sur-Vilaine avant l'étape Redon-Fougères © Radio France - Loïck Guellec

Le plus grand vélo du monde

Toujours au parc du chêne joli, c'est le plus grand vélo du monde qui fait l'attraction : homologué par le livre Guiness des records, cette mascotte de Noyal fait 11 mètres de long, 6 mètres de haut et pèse 1 850 kg. Fabriqué il y a plus de 20 ans pour l'anniversaire du club local de cyclisme, il a été remis à neuf. "C'était une évidence de pouvoir le montrer à la France" se réjouit Céline Theureau, une bénévole, "en espérant qu'il sera filmé par l'hélicoptère lors du direct TV. On a pris plaisir à le rafraichir et à le repeindre".

On est fier de notre vélo. On a mis beaucoup d'entrain et de bonne humeur pour rénover notre vélo - Céline Theureau

La ville mobilisée

De son côté, la municipalité s'est investie pleinement avec des bénévoles pour assurer la sécurité des spectateurs et bien faire respecter la sécurité sanitaire en rappelant l'obligation du port du masque et le respect des gestes barrières. Il a fallu aussi prévoir des déviations pour permettre la poursuite de l'activité sur l'importante zone d'activités qui emploie 4800 personnes. Mais le maire Marielle Muret-Baudoin ne cache pas sa joie de revoir sa commune revivre après les mois difficiles qui viennent de s'écouler.

Les gens sont heureux et dans le contexte actuel on a besoin de retrouver du bonheur. C'est une grande joie d'accueillir un évènement qui fait partie de l'histoire de France. Le Tour c'est mythique et véhicule de belles valeurs. On est fier d'accueillir la grande boucle - Marielle Muret-Baudoin

La caravane publicitaire passe à partir de 13h, les coureurs seront à Noyal-sur-Vilaine vers 15h30.

Une vitrine d'un commerce à Noyal sur Vilaine © Radio France - Loïck Guellec