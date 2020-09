Tour de France : où voir passer le Tour de France ce jeudi 10 septembre, de Chauvigny à Lathus-Saint-Rémy ?

Ce sera la plus longue étape du Tour de France 2020. 218 kilomètres au programmes ce jeudi 10 septembre, entre Chauvigny et Sarran en Corrèze. Mais où vous installer dans la Vienne pour profiter du spectacle. On fait la route du Tour ensemble sur France Bleu.

Après leur arrivée à Poitiers, les cyclistes du Tour de France partiront ce jeudi 10 septembre de Chauvigny. Ils s'élanceront pour l'étape la plus longue de cette édition 2020 avec 218 kilomètres au programme, et un passage par Montmorillon et Lathus-Saint-Rémy.

Voir les coureurs s'élancer dans Chauvigny

Le départ réel de l'étape du jour sera à la sortie de Chauvigny, sur la D54, à hauteur du panneau à droite direction La Chapelle-Viviers. Avant cela, les cycliste vont parcourir les rues du centre, au pied de la cité médiévale. Vous pourrez donc vous positionner en hauteur pour mieux les observer. Ils partiront de la place du Marché à hauteur du fleuriste à 11h50.

Ligne droite jusqu'à Leignes-sur-Fontaine

Pour suivre les premiers kilomètres, toute la D54 s'offre à vous. Les cyclistes devraient atteindre Leignes-sur-Fontaine en une dizaine de minutes. Les agriculteurs membres de la FNSEA ont prévu des animations visibles également depuis les hélicoptères du Tour.

La traversée de la Gartempe à Montmorillon

Vers 12h30, la Grande boucle passera par Montmorillon. Le centre de la sous-préfecture sera en grande partie bouclé, et les cyclistes passeront au dessus de la Gartempe, via l'avenur de la République, pour arriver sur l'avenue Tribot. Se positionner le long de la rivière peut donc être une bonne option.

Lathus-Saint-Rémy, dernier village de la Vienne traversé

Une fois sortie de Montmorillon, encore une belle ligne droite en direction du sud-est, et l'arrivée par Montmorillon. Un vélo géant en bois réalisé pour l'occasion par agriculteur à la retraite et sculpteur est visible depuis la route départementale en entrée de commune. Elle fait 5 mètres de long et de 3 mètres de haut. On peut voir également deux autres vélos plus petits du côté de la scierie.