Tour de France : Stéphane Bern en quête d'ambassadeurs du patrimoine dans le peloton

L'animateur télé, fervent défenseur du patrimoine, Stéphane Bern, a assisté au départ de la quatrième étape du Tour de France ce mardi 9 juillet 2019 à Reims. L'occasion de convertir des coureurs cyclistes à sa cause. Il a rencontré l'équipe Groupama-FDJ.

Reims, France

Stéphane Bern, fervent défenseur du patrimoine, était à Reims à l'occasion du départ de la quatrième étape du Tour de France. "Le Tour de France, c'est du patrimoine" assure-t-il après avoir rencontré les cyclistes de l'équipe Groupama-FDJ dont Thibaut Pinot. "Sur cette 4e étape, on est entre la cathédrale de Reims, la cathédrale des sacres, on va s'arrêter à Bar-le-Duc ou le théâtre des Bleus de Bar est l'un des bénéficiaires du loto du patrimoine, et on arrive à Nancy et sa place Stanislas." Stéphane Bern, de retour à Reims ce mardi alors qu'il avait vécu depuis Reims l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris début avril et toujours ému au souvenir de ce drame.