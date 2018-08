Dijon, France

Ils vont vivre une rentrée scolaire pas tout à fait comme les autres. Arnaud Dauphin, un photographe dijonnais a embarqué à bord d'un voilier avec toute sa famille pour faire un long voyage autour du monde. Un petit air de vacances souffle autour du bateau, mais pour Lisa, 4 ans, et Lou, 7 ans, il va falloir penser à remettre le nez dans les cahiers.

Pour préparer la rentrée, Mélanie va remettre le pied sur la terre ferme avec les deux filles, pour faire une vraie rentrée scolaire à l'école début septembre. Le temps de faire le point avec les institutrices des fillettes, et de voir comment elles pourront suivre le programme à distance. Elles remonteront sur le bateau fin septembre pour continuer le tour du monde. "Elles sont un peu impatientes quand même, à l'école il y a les copines et elles vont avoir plein de trucs à leur raconter, s'amuse Arnaud Dauphin, mais depuis le début du voyage on a sorti les cahiers de vacances, pour les mettre dans le bain.

Pour faire un tel voyage, il faut avoir beaucoup d'argent de côté ?

VRAI ET FAUX : "On peut acheter un petit bateau et dépenser moins, ou décider de mettre des sous dans le confort et dans différents équipements dans le bateau. Par contre ce qui est vrai, c'est qu'une fois qu'on a investi dans le bateau, le tour du monde coûte moins cher, parce qu'on consomme local, on mange par exemple beaucoup de poissons et on a moins de besoins que quand on est sur la terre ferme."

La famille a croisé des globicéphales au large de la Corse - Arnaud Dauphin

Pour se lancer dans une telle aventure, il faut être un grand navigateur ?

FAUX : "Bien sûr, il faut s'y connaître un minimum, et avoir un minimum d'expérience. Mais si on suit les bonnes routes, et qu'on a chaque jour un routage météo grâce aux satellites, on peut éviter de se mettre dans le pétrin. Ce qui n'est pas forcément vrai sur les routes plus au nord ou plus au sud, comme le Cap Horn ou les mers du Nord."

Quand on part faire un tour du monde, finalement on est en vacances toute l'année ?

FAUX : "On se rend vite compte que le quotidien nous absorbe quand même, il faut s'occuper du bateau, il faut naviguer, il faut faire à manger, et toutes les petites choses qu'on doit faire sur la terre, on doit les faire ici aussi, donc on n'est pas en vacances toute la journée. Donc on a un peu de vacances chaque jour mais pas totalement."