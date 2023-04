Tour Eiffel : "Le plus haut toboggan du monde sera installé à mon sommet", annonce la direction

"Vous n'êtes pas prêts pour ma nouvelle attraction de l'été", prévient ce 1er avril la direction de la Tour Eiffel sur son compte Twitter ."Le plus haut toboggan du monde" sera installé à son sommet à partir du 1er juillet. Un message écrit en français et en anglais pour attirer le plus de touristes possibles.

Les internautes ont compris qu'il s'agissait d'un poisson d'avril et ils l'ont pris avec humour. "Excellent", réagit une internaute. Une autre demande : "Et on arrivera directement dans la Seine , je suppose ?" Mais qui sait ? Ce poisson d'avril deviendra peut-être un jour réalité.