La tour Higher Roch à Montpellier inspirée "d'une robe de danseuse de flamenco"

C'est une tour qui se remarque. Sortie de terre quartier de la gare à Montpellier, Higher Roch mesure 50 mètres de haut pour 16 étages et 76 appartements. Une architecture fluide aux formes méditerranéennes, arrondies et c'est d'ailleurs en pensant "à une danseuse de flamenco et à sa robe que Xavier Gonzalez (l'architecte- Ndlr) a imaginé la tour" confie Pierre Raymond, directeur régional de Sogeprom-Pragma, un des deux promoteurs immobiliers, qui espère bien faire de "cette prouesse architecturale" un immeuble "emblématique, iconique" de la ville.

"Il n'est pas dans nos intentions d'aller faire un concours à la Dubaï"

Dès le 5e étage, vous voyez la mer. Au 10e étage, vous avez un panorama à 360° sur le Pic Saint-Loup, la Grande-Motte et le stade de rugby Yves du Manoir. Sans compter une vue unique sur le vieux Montpellier. "Plus de 45% de la surface du bâtiment sont consacrés aux terrasses et il y a de larges fenêtres qui donnent un maximum de luminosité dans les logements" souligne Thierry Iacazio, directeur Languedoc chez Vinci immobilier, le co-promoteur.

Sur le chantier, le gros œuvre est terminé, les premiers appartements de la tour Higher Roch seront livrés début 2022. Les commerces du rez-de-chaussée, dès la fin de l'année 2021.