Bordeaux, France

La tour Saint-Michel, le Miroir d'eau et la place de la Bourse, le centre-ville historique et les routes du vin... Ce sont les endroits les plus prisés par les touristes de passage à Bordeaux pendant l'été. Les plus séduits en profitent pour ramener dans leurs bagages, un souvenir de la ville à la fin de leur séjour.

La nourriture locale ravit les touristes

Parmi les trouvailles des touristes, le canelé, le foie gras et bien sûr, le vin ! Une touriste italienne originaire de Lecco, près de Milan : "Nous voyageons en avion et nous n'avons la possibilité de transporter de grosses bouteilles". En effet, la réglementation interdit les liquides dans un contenant supérieur à 10 cl en cabine. Mais certaines boutiques proposent à la vente des flacons à la bonne taille pour permettre aux touristes d'en ramener.

Ces flacons de 10 cl contiennent du vin. Ils sont à destination des touristes qui voyagent en avion et qui ne peuvent pas transporter de bouteilles dans leurs bagages. © Radio France - Harmony Bouvier

Près du Grand Théâtre, Najat ne vend pas de nourriture, mais plutôt des dérivés : "Pour les canelés, je les propose en petits sucres. Ils supportent mieux le voyage que le gâteau frais. Pour le vin, ce sont plutôt des _magnets en forme de bouteille_".

Magnets, mugs et boules à neige toujours en vogue

La boutique, ouverte depuis six ans, présente également des objets souvenirs plus classiques : "Les mugs, les magnets, les boules à neige sont des articles qui marchent bien. Il y a aussi tout ce qui est autour du vin : les bouchons en verre pour les bouteilles, les décapsuleurs, les _tire-bouchons_. D'ailleurs, ce sont les plus traditionnels, en bois, qui partent bien, par rapport aux plus colorés".

Gabriel tient une boutique de souvenirs rue Saint-Rémi. Chez lui, c'est un article tout-en-un qui est populaire chez les touristes. "Le tire-bouchon magnet décapsuleur en forme de bouteille de vin avec un prénom dessus. Cela reste assez typique de la région car bien sûr, c'est une bouteille de vin".

Une bouteille de vin miniature à la fois magnet, tire-bouchon et décapsuleur. © Radio France - Harmony Bouvier

Les touristes de passage à Bordeaux préfèrent rester sur des valeurs sûres : un magnet de la ville avec une bouteille de vin et une baguette pour un jeune homme de Dubaï, une carte postale pour une Française, et un assortiment d'assiettes, de mugs, de t-shirts et de livres pour un couple venu de République Tchèque. D'autres préfèrent se passer des choses matérielles comme ce touriste suisse qui déclare que "les photos qu'[il] a prises et les choses qu'[il] garde en mémoire, ce sont ça [ses] souvenirs".