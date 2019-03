Tournage de Kaamelott : la ville de Murol voit affluer de nombreux fans

Murol, France

Le réalisateur Alexandre Astier était déjà venu repérer incognito les lieux il y a un an. Il aurait surement préféré que ce tournage à Murol reste secret encore ce week-end, ce qui explique le secret autour de ces trois jours. "Il craignait surement l'afflux de fans" raconte un restaurateur. Mais pour autant, les fans ne l'auront pas aperçus ce vendredi après-midi. Tracy et Loic sont pourtant venus en moto de Brioude pour espérer le voir. Mais ils ont évidemment été refoulés par un vigile à l'entrée du parking du château. "On est déçu mais bon, c'est pas grave, ça nous a fait une balade" soupirent-ils, dépités.

Des fans intrigués par la venue (probable) d'Alexandre Astier

"Si c'est bien Kaamelott, Alexandre Astier doit être là, lui qui aime donner son texte au jour le jour" trépigne Guillaume, venu d'Issoire à la mi-journée pour apercevoir "figurants ou acteurs de la série". Pour autant, il confesse ne pas courir après les autographes. _"C'est un peu être une groupie. Je ne pense pas qu'Alexandre Astier aimerait ça".Malgré tout, il est heureux que le film se tourne (en partie) à Murol. "C'est un cadre magnifique. Je ne sais pas quelles sont les scènes qui seront tournées ici, mais y'a de quoi faire."_ Guillaume se rendra aux Estables les 18,19 et 20 mars prochain, alors que se tourneront d'autres scènes du film,pour lequel Alexandre Astier a démenti chercher des figurants.

"Je pourrais réciter les épisodes quasiment par coeur" - Guillaume, fan de la série Kaamelott

Sur un champ, en face du château, deux catapultes ont été installées, signifiant peut-être que des séquences de combat pourraient être tournées. Louana et Théo s'extasient : "on imagine des gens habillés en chevaliers se battre, c'est un truc de ouf (sic)"

Les catapultes installées pour le tournage du film

Une bonne nouvelle pour les commerçants de Murol

Depuis au moins trois semaines, les membres de l'équipe de production ont posé leurs valises dans les hôtels de Murol. Dans les restaurants de la ville, c'est aussi l'effervescence comme à la pizzeria Le Picotin. Son gérant (et fan de la série) Dominique Froger l'a constaté : "les monteurs, les électriciens, les décorateurs sont là et viennent manger. Les acteurs viennent peut-être mais comme il y a une clause de confidentialité sur le scénario, on ne les embête pas. _Mais si Alexandre Astier venait, on lui demanderait surement un autographe ! (rires)"Le murolien se dit "fier que la ville soit au générique du film, qu'on le voit lorsqu'on ira au cinéma"._ Ça signifie aussi plus de personnes à servir.

Le tournage doit se terminer samedi soir, car le château doit ré-ouvrir dimanche matin. Le film sortira le 14 octobre 2020, comme l'avait annoncé Alexandre Astier sur Twitter.