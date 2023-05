Tournoi de Roland-Garros : "Je suis passionné d'un beau jeu", ce Mayennais juge les juges de ligne

Son premier Roland-Garros, c'était en 1992. Il en garde d'ailleurs un précieux souvenir : "la première fois où je suis rentré sur le court central, sur un match simple femme", se souvient-il. Depuis, il a eu des expériences de juge de chaises entre 2005 et 2009. En 2005, il atteint le grade international. Puis, en 2009 devient conseiller technique. C'est une passion et non son métier, qui lui prend entre quatre et cinq semaines par an.

"On juge les juges de ligne au quotidien"

Telle est la mission de Sébastien Tessier et de ses neufs collègues lors du tournoi de tennis de Roland-Garros. Il y a en tout 300 juges de ligne. Ces arbitres affectés à une ligne, sont entre 7 et 9 par court en fonction de la taille du court et doivent regarder où la balle tombe exactement : dans ou hors de la zone de jeu. Son job : "juger si les juges sont aptes à faire cela". Pour cela, il les regarde et leur attribue des notes. Ce sera ensuite le travail de l'équipe de répartition que de les attitrer à un court.

"J'ai vu l'évolution du tennis" sur près de 30 ans

Le tennis a beaucoup évolué. L'homme de 46 ans l'a constaté de ses propres yeux : "rien que les tenues : pour les juges de nuit, on a commencé avec la chemise et la veste de costume. Maintenant, les vêtements sont beaucoup plus sportswear", explique-t-il. Et c'est pareil pour les infrastructures, notamment avec l'éclairage, et le toit : "c'est des évolutions qui sont les bienvenues", d'après lui.

Nadal absent pour la première fois, pas un drame d'après lui

"Y'a eu Roland-Garros avant sans Nadal, pendant avec lui et après sans lui", relativise Sébastien Tessier. Il explique : "je ne suis pas passionné d'un nom, mais d'un jeu, d'un beau jeu. On est là pour arbitrer la partie entre deux joueurs. Et que les deux joueurs soient dans les meilleures conditions possibles", détaille-t-il.