VIDÉO - Tournoi de walking football à Bonnat : marcher pour garder la forme

Bonnat, France

Le walking football gagne du terrain, ça marche bien ! Le principe est simple : il s'agit de faire du football en marchant. Un tournoi est organisé ce dimanche 26 janvier au gymnase de Bonnat. Les équipes de Saintes, Saint-Porchaire, Aulnay (toutes trois de Charente-Maritime), Limoges et Dun-Le-Palestel s'affrontent toute la journée.

Les règles

Les règles sont légèrement différentes du football classique. Au walking football, il y a interdiction de courir : un des deux pieds doit rester obligatoirement au sol. Les contacts sont interdits et la hauteur de la balle ne doit pas dépasser les épaules. Les équipes peuvent être mixtes. "Comme les matches à onze, le principe reste de marquer un but de plus que son adversaire" explique Antoine Delage, responsable technique de l'équipe de Dun-Naillat.

Continuer le sport après 50 ans

La pratique est née chez nos voisins britanniques. "Là-bas, elle est prescrite par les médecins", ajoute Antoine Delage. Ce sport permet en effet aux plus de 50 ans de continuer à pratiquer une activité physique de façon ludique. "Et puis, dans un département comme la Creuse, le walking football peut aussi créer du lien social pour les personnes âgées un peu isolées" déclare-t-il.

Trois équipes de Charente-Maritime, Limoges et Dun-le-Palestel se mesurent au gymnase de Bonnat ce dimanche © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Actuellement, l'équipe de Dun-Naillat compte une quinzaine de joueurs, dont une joueuse. Ils s'entraînent tous les lundis à Dun-le-Palestel à 16 heures.