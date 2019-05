Tours : 3 tonnes de poudre colorée pour fêter l'arrivée du printemps

Ce dimanche 19 mai se déroule la 4ème édition de la Happy Color. Une manifestation festive, familiale et colorée pour s'amuser et tourner la page de l'hiver.

Tours, France

Ce dimanche 19 mai, le quartier des Deux Lions accueille la 4ème édition de la Happy Color, une manifestation festive et colorée, destinée à célébrer la fin de l'hiver et le début du printemps. Il s'agit d'une course colorée et festive de 5 km à faire en courant ou en marchant et ouverte aux familles. La manifestation se déroule autour de l'heure tranquille, à la plaine de la Gloriette et autour du lac de la Bergeronnerie.

Trois tonnes de poudre.....naturelle

Pendant le parcours, 5 stations de jet de poudre sont installés...de la poudre rouge, bleue, verte.....une poudre, composée de fécule de maïs 100% naturelle et de colorants alimentaires. Elle est également biodégradable, anti-allergène, comestible et non-toxique. Et lavable !

Les inscriptions de dernière minute sont possibles sur le parvis de l'Heure Tranquille de 9h à 13h. On vous remettre une paire de lunettes, un tee-shirt, un sac de poudre, un sac à dos et un bandana.... Le départ de la course s'effectue entre 14h et 15h.

Tarif adulte, 20 euros

C'est 20 euros pour un adulte, 18 euros pour les étudiants de moins de 18 ans et demandeurs d'emplois. Le pack 4 personnes est à 68 euros.