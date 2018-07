Tours, France

C'est une première, très attendue, par les livreurs de pizzas. Le coup d'envoi de la demi-finale entre la France et la Belgique aura lieu à 20h, un horaire inhabituel depuis le début de la compétition, mais qui va avoir son importance pour le chiffre d'affaires des pizzerias... Les Bleus vont tout donner, les pizzaïolos aussi ! Les soirs de match en effet, les supporters vibrent au rythme des buts et carburent à la pizza... Ce sera donc le rush notamment chez Milano pizza dans le centre de Tours... Gaëtan, le pizzaïolo, a l'habitude : la demande en pizzas explose les soirs de match. Chez Milano, on s'attend à une hausse des commandes d'au moins 50%.

Au lieu de 150 pizzas pour une petite journée, on va en faire entre 200 et 250 - Gaëtan, pizzaïolo

Le problème c'est tout le monde commande en même temps pour le match, explique Gaëtan. On dit juste au client que ça va mettre un peu plus de temps que prévu. On peut mettre que 8 pizzas en même temps dans le four.....et pas 12. Mais globalement, on a des gens compréhensifs. Ils comprennent que nous on bosse et que eux, ils regardent le match.