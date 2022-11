Des cours de bonnes manières organisés à Tours

Comment se comporter à table... Ça paraît être la base de notre éducation. En réalité, l'art du repas et même l'art de la conversation s'apprennent. Et le repas gastronomique français est même inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. Et c'est autour de cette culture de renom qu'Évelyne de Mascarel organise ses ateliers. Comme celui du déjeuner "French Etiquette" qui s'est tenu ce vendredi midi à La Gabarre, le restaurant de l'école hôtelière Notre dame de la Riche.

Six convives étaient présents pour apprendre, ou réviser, leurs bonnes manières à table. Et cela commence bien-sûr par l'apéro... enfin, l'apéritif. Et premier piège, on ne dit pas "à la vôtre !", "non, c'est un peu familier. On dit, "porter un toast" à quelqu'un qui vous invite à un événement. C'est une bonne formule", s'empresse de préciser la maîtresse de maison.

Avant de passer à table, les convives font un petit quizz sur la position des couverts, puis mettent eux-même leurs couverts, en suivant un ordre précis. "Je vous trouve bien timide. C'est facile les couteaux quand même... Alors, on met le tranchant du côté de l'intérieur. Voilà, la cuillère à soupe sur la droite, la fourchette à gauche, la fourchette à poisson à gauche..." Ça n'a pas l'air évident comme ça, mais Évelyne l'explique : au moment de passer à table, il faut toujours commencer le repas par les couverts de l'extérieur et attention aux étourderies.

L'art de bien vivre ensemble

Évelyne n'hésite pas à reprendre ses convives, toujours très poliment, "cher ami Philippe, ton verre à eau n'a pas besoin d'assiette. Il s'agit de l'assiette à pain que tu mets à gauche." Philippe apprend les bonnes manières à table, mais pour lui, c'est aussi l'art de bien vivre ensemble, "je suis là aujourd'hui pour remettre plus de sens dans la société, effectivement il y a beaucoup d'incivilités que je constate et je me dis ça peut être intéressant de participer à ce genre d'événement pour avoir des codes."

Les plats arrivent, Évelyne continue son cours. Mais attention à ce que vous dites. Peut-on leur souhaitez un "bon appétit" ? À ça, Évelyne répond, "normalement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus raffiné. Parce que quand on parle de l'appétit, ça fait penser un peu à ce qui se passe à l'intérieur du corps, aux intestins, etc. En revanche, vous remarquerez que dans les restaurants, on vous souhaite une bonne dégustation__, ça peut mettre tout le monde d'accord ! "

Bien sûr le smartphone à table est proscrit ! Les ateliers d'Evelyne de Mascarel sont à retrouver sur son site internet . Le prochain déjeuner est prévu le 30, mais il est déjà complet ! Les prix sont sur devis.