Tours : deux silures de plus de 2 mètres pêchés lundi dans le Cher

Une sacrée prise lundi 6 mai vers 20h30 sur les bords du Cher (au lieu-dit la Passerelle Rouge) pour Yohan Marie-Anne, un pêcheur de 19 ans. Il a sorti de l'eau, en compagnie de son grand-père Daniel Delseaux, au bout de 40 minutes de combat un silure d'un peu plus de 2 mètres. La bestiole pèse entre 40 et 50 kg. C'est la première fois que ce pêcheur, qui a attrapé le virus à l'âge de 4 ans, sort un silure glane.

J’essayais de pêcher le brochet et la perche au leurre et voilà que cette grosse bestiole sort de nulle part et attrape mon leurre de surface! J’ai mis 40 min pour le sortir car j’avais que du fils de 10 kg !