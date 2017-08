Tours : Fabien, 14 ans et atteint d'un cancer a réalisé son rêve à la base aérienne 705

Fabien, jeune vendéen de 14 ans, rêvait depuis tout petit de monter dans un avion de chasse, lui qui est atteint d'un cancer des os et doit subir prochainement une lourde opération. Son rêve est devenu réalité ce lundi à la base aérienne 705 à Tours.

Fabien a un objectif dans la vie : devenir pilote de chasse, et ce n'est certainement pas sa maladie qui l'en empêchera promet-il. En attendant, il a accompli son rêve ce lundi à la base aérienne 705 à Tours : monter dans un avion de chasse. Il n'a pas pu voler, ces engins sont extrêmement exigeants physiquement, mais il est monté dans le cockpit, a pu porter l'uniforme des pilotes de chasse... Et a même eu droit à un vol seul dans le simulateur plus vrai que nature.

Une passion qui l'anime depuis ses quatre ans

Selon sa maman qui l'a accompagné, Fabien a toujours rêvé de devenir pilote. L'occasion de les approcher au plus près s'est présentée via l'association "ô ma vie" qui permet à des enfants malades d'accomplir leur rêve.

Fabien pose fièrement devant le simulateur. Il vient de réussir son atterrissage © Radio France - Kévin Blondelle

Fabien est reparti avec de beaux écussons, un peu de fatigue mais surtout les yeux qui brillent, conforté dans son projet de rejoindre l'école de pilotes de chasse basée à Tours une fois le bac en poche.

Privilège rare : essayer le casque du numéro deux de l'école d'instruction © Radio France - Kévin Blondelle

Ses parents comptent bien l'inscrire à des cours de pilotage dès que ce sera possible. L'âge minimum c'est 15 ans, il lui reste donc quelques mois à patienter. En attendant il faudra être fort, il doit notamment subir une opération de la colonne vertébrale prochainement.