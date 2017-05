Tours : hausse des subventions de l'Etat grâce aux amendes de la police

C'est une bonne surprise pour la mairie de Tours. Chaque année, l'Etat reverse une part des amendes policières aux communes de France. Cette année, la ville de Tours a reçu 422 000 euros. C'est 350 000 euros de plus que l'année dernière.

Comme chaque année, la part des amendes policières a été versée par l'Etat à la ville de Tours. Mais cette année le montant a été plus surprenant que les autres années. Pas moins de 422 000 euros ont été versés à la ville. C'est une hausse de 350 000 euros par rapport à l'année dernière. C'est le fruit de plus d'interpellations par les policiers, et de plus de flashages par les radars.

Une "bonne surprise"

La mairie de Tours comptait bien évidemment recevoir cette subvention, comme chaque année. Mais elle ne pensait pas qu'elle serait aussi forte : "C'est une bonne surprise", s'amuse le maire de Tours Serge Babary.

Investissements prévus

Et quelle bonne surprise. Grâce à cette recette en plus, la municipalité peut se permettre quelques folies. À la clé : des investissements. Premier chantier : rénover certains gymnases de la ville à hauteur de 260 000 euros. Alors évidemment Serge Babary ironise : "Il faut peut-être inciter les gens à se lâcher un peu plus au volant." Mais attention, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.