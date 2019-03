Tours : il pêche un silure de 2,45m dans le Cher

Tours, France

Romuald Tourteau, un tourangeau de 42 ans originaire de Veigné, a sorti de l'eau un silure de 2,45m en plein centre de Tours. La prise a eu lieu dimanche dans le Cher au niveau du Pôle Nautique, près du stade de la Vallée du Cher. Le silure pèse entre 80 et 90 kilos. Il a fallu 1H30 à Romuald Tourteau pour sortir le silure de l'eau. C'est la plus grosse prise de Romuald Tourteau qui pêche depuis 6 ans.

J'ai bataillé pendant 1h30

Je me suis installé très tôt le matin pour pêcher la carpe et à l'aube j'ai eu un départ. Au moment où j'ai saisi mon lancer et resserré le freins, j'ai senti que c'était très lourd.

J'y allais pour pêcher la carpe

Je ne pensais pas réussir à épuiser cet énorme poisson. C'est un record pour moi, explique Romuald. Sa plus grosse carpe en rivière dans le cher est de 21 kl 200 et en lac 22 kl 500.

Un autre pêcheur tourangeau de 29 ans avait sorti un silure de 2,70m dans le secteur d'Avoine en août 2018. Il lui avait fallu 30 minutes pour le sortir de l'eau.