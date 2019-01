Tours : la police alertée pour un sanglier en divagation près de l'A10

Tours, France

On sait que les sangliers, en raison de l'urbanisation croissante, sont de plus en plus présents aux abords des villes où ils trouvent facilement de la nourriture. C'est ce qui est arrivé vendredi 11 janvier à Tours (Indre-et-Loire), boulevard Heurteloup. La police raconte que vers 4 heures du matin, le commissariat a été alerté par un livreur de la présence inattendue d'un sanglier près de la bretelle autoroutière du Boulevard Heurteloup à Tours. Une patrouille s'est rendue sur les lieux et a aperçu un sanglier qui prenait la fuite le long du talus de l'autoroute A10 à hauteur de la rue Etienne d'Orves. L'animal n'a pas été appréhendé, et encore moins placé en garde à vue.....

Cette histoire insolite intervient dans un contexte où la Préfecture d'Indre-et-Loire a récemment demandé (fin décembre) aux chasseurs d'abattre des sangliers pour empêcher la prolifération de l'espèce.