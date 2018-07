Tours, France

C'est dans la nuit de vendredi à samedi, de 18h à 3h du matin, que se déroulera la 4e édition du bal des sapeurs-pompiers de Tours. La manifestation, abandonnée pendant 30 ans, est plébiscitée depuis 2015 avec des milliers de personnes à chaque manifestation qui viennent danser et profiter des aminations. L'édition 20127 avait attiré 6.800 personnes.

Cette année, le bal sera animé par Laurent Petitguillaume (qui réserve quelques surprises et que vous retrouvez sur France Bleu dans Fresh Pop) et l'orchestre "Starlight" qui reprendra en live des tubes de variété français et internationaux. Deux DJs sont aussi prévus pour accompagner les fêtards jusque tard dans la nuit. A cette occasion, une tombola est aussi organisée. L'année dernière les dons (1.000 euros) avaient été versés à l'association "le rêve de Romain".

Comme l'année dernière, les pompiers ont eu l'idée de tourner un petit teaser vidéo décalé pour illustrer la soirée, un clip qui totalise 200.000 vues sur Facebook.

L'accès au bal est gratuit, c'est à la caserne Chassagne, 28 Boulevard Richard Wagner à Tours. L'entrée s'effectue par la cour arrière, rue Charles Gounod.