Tours : Roger Prevost, 81 ans, bat le record du monde d'abdominaux

Record du monde battu. Roger Prevost, un habitant de Limeray de 81 ans, a réalisé 6788 abdominaux en une heure ce vendredi à l’hôtel de ville de Tours. Le précédent record était de 6052. L'homme voue sa vie au sport depuis son plus jeune âge.

Il a 81 ans. Et pourtant, il est capable de prouesses physiques incroyables. Roger Prevost, qui habite à Limeray, avait ce vendredi donné rendez-vous dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Tours. Objectif : battre le record de 6052 abdominaux (record datant de 2001, déjà détenu par Roger Prevost) et voir plus haut. Il voulait dépasser les 7000 abdominaux en une heure.

En présence d'un huissier chargé de constater la réalisation des contractions, Roger a bien réussi à battre le record mondial. "Mais je suis un peu déçu de ne pas avoir dépasser les 7000.", avoue l'homme. "J'ai été un peu déconcentré par des conversations dans le public", poursuit-il.

Environ une quarantaine de personnes étaient réunies pour soutenir Roger dans son exploit. Parmi elles, de nombreux élèves de ce professeur de sport particulier. "Il a une hygiène de vie impeccable. Il ne boit pas, il ne fume pas, il mange de manière intelligente. C'est normal qu'il soit dans une forme olympique à cet âge là.", déclare une de ses fans. "C'est vraiment admirable. Cela montre qu'en étant sérieux, on peut être comme neuf à plus de 80 ans !", assure un autre.

Après cet exploit, Roger Prevost a d'abord prévu de se reposer. Il ne vise pour l'instant pas d'autres records.