Deux tourangeaux partent, ce lundi 30 juillet, pour un périple en side-car à travers l'Europe. Philippe et son fils, Hugo vont rejoindre Varsovie, Moscou et Nuremberg, entre autres. C'est un voyage sur les traces de la guerre 1939-1945, la passion d'Hugo.

Hugo et son père, Philippe vont rouler dans un side-car russe.

Tours, France

Hugo, un jeune tourangeau de 14 ans, et son papa, Philippe se sont organisés des vacances très particulières cet été. Ils prennent, ce lundi 30 juillet, le départ pour un voyage en side-car d'au moins 6.500 kilomètres. Ils partent de Tours et vont rejoindre Varsovie, puis Moscou pour revenir à Nuremberg et le retour à Tours est prévu le 27 août prochain. Ces villes ont été choisies car elles sont marquées par la Seconde Guerre mondiale, la passion d'Hugo.

Philippe a tout prévu pour ce périple à travers toute l'Europe. " On a ajouté un peu de mousse dans le "panier " pour le confort d'Hugo, pour sa tête, ses bras. On a aussi aménagé la moto avec des porte-bagages supplémentaires ", précise le papa.

Ils vont se rendre au ghetto de Varsovie et au tribunal de Nuremberg

Ils vont mettre trois jours à rejoindre Berlin, ensuite ce sera Varsovie et puis, une ville importante pour Hugo, Moscou. " On va visiter la place Rouge, le Kremlin, la Cité des Etoiles sur la conquête soviétique, le mausolée de Lénine et le bunker de Staline ", explique le jeune homme.

Hugo a lui-même concocté le programme de ce voyage. A 14 ans, c'est déjà un grand passionné de la guerre 1939-1945. " Quand on se lève le dimanche matin, à 7 heures, il est déjà en train de regarder un petit film sur la Seconde Guerre mondiale ", reconnaît Philippe. Ils tiennent à partager ces moments tous les deux, entre père et fils, notamment la découverte du camp d'extermination d'Auschwitz.

Il est possible de suivre le périple d'Hugo et de son papa sur Facebook. Tous les bénéfices de ce voyage seront d'ailleurs reversés à "Magie à l'hôpital", une association qui met tout en oeuvre pour réaliser les rêves des enfants hospitalisés.