Tours : un plateau de 161 mètres de fromage au Parc des expositions

Un plateau de 1100 fromages, long de 161 mètres, est entré dans le Livre Guinness des records, ce lundi soir. Cela s'est passé au Parc des expositions de Tours et plus de 1000 Tourangeaux ont pu le déguster. Un soir de gala qui s'est joué à guichets fermés.

Un nouveau record est donc tombé ce lundi soir en Touraine : il s'agit du plus grand plateau de fromages au monde ! Il a été authentifié par un huissier du Livre Guinness des records au Parc des expositions de Tours. Il mesure 161 mètres de long, deux fois plus grand que l'ancien record où le plateau mesurait près de 80 mètres de long.

Bien évidemment, il y avait aussi du fromage en provenance d'Indre-et-Loire. © Radio France - Yvan PLantey

Au total, sur cet immense plateau, il y avait 3 tonnes de fromage. Mais ce qui contribue aussi à ce record, c'est la variété. Au total, près de 1000 fromages qui viennent principalement de France. Pourtant d'après Rodolphe Le Meunier, le fromager à l'origine de cette idée, certains viennent d'ailleurs dans le monde : " Sur ce plateau, il y a 30 pays représentés. On a trouvé des fromages venus d'Israël, de Russie, de Thaïlande, ou même du Vietnam. "

Les fromages viennent d'une trentaine de pays dans le monde. © Radio France - Yvan Plantey

Du lait cru... mais aussi du lait pasteurisé

Même parmi la cinquantaine de bénévoles venue l'aider dès 8 heures du matin, les nationalités sont diverses. À tel point que Rodolphe Le Meunier est obligé de ne parler qu'en anglais. Ils sont Japonais, Américains ou encore Belges mais manient tous le fil à couper du fromage avec précision et sous la houlette du fromager français.

Une cinquantaine de bénévoles (américains, japonais et même belges) ont été Rodolphe Le Meunier à dresser cet immense plateau de fromage. © Radio France - Yvan Plantey

Mais parmi les fromages sur le plateau, on y voit des marques que l'on retrouve en grande distribution, souvent à base de lait pasteurisé, qui est considéré moins goûteux. Pourtant cela ne dérange Rodolphe le Meunier, au contraire : " Ici, on ne veut pas entendre parler de cette querelle entre lait cru et pasteurisé. Sur notre plateau, on est très fier de mettre les deux types, ce n'est pas un problème pour nous. "

Pasteurisés ou au lait cru, cela ne semble pas non plus gêner les Tourangeaux qui étaient près de 1000 à avoir réservé leur billet pour une dégustation unique.