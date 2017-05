Tours vue de l'espace par Thomas Pesquet

C'est la surprise du mercredi matin, signée Thomas Pesquet. L'astronaute français, qui se trouve actuellement dans la station spatiale internationale, a publié une photo de Tours. Le cliché a été pris à près de 400 kilomètres de la Terre.

Thomas Pesquet gratifie régulièrement la France de photos prises depuis l'ISS, la station spatiale internationale. Ce mercredi matin, il a publié une photo de Tours, sur sa page facebook, avec ce commentaire : "Curieux la Loire et le Cher qui s’écoulent presque parallèlement à Tours mais qui ne sont pas de la même couleur". La photo a été prise à 400 kilomètres de la Terre.

L'astronaute français utilise, comme ses comparses à bord de l'ISS, un logiciel de navigation pour savoir exactement au-dessus de quel pays ou ville il se trouve. Ce logiciel permet également de géolocaliser facilement chaque photo qu'il prend.

Pour les spécialistes, Thomas Pesquet utilise un Nikon D4s et un objectif de 800mm avec un multiplicateur de focale de x1.4. "Le 800 mm x 1.4 et le 50-500 mm sont géniaux pour tout ce qui touche à l’observation de la Terre" explique-t-il. La grande difficulté pour la prise de vue est la vitesse de déplacement de l'ISS, de l'ordre de 28000 km/h. "La station vole tellement vite qu’il n’y a pas beaucoup de temps à chaque passage pour dégainer l’appareil photo et il fait également compenser le déplacement de l’ISS pour obtenir une image nette" précise-t-il.