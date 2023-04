Tous les mois, entre 400 et 500 objets retrouvés dans les transports en commun à Strasbourg

Thomas Te Uhle ouvre le petit local, situé au fond de la salle des objets trouvés de la CTS, à Strasbourg, au parking de la Rotonde. Sur la grande porte sont accrochés des clés, des porte-clés, des peluches, même un pistolet à eau... "Ca annonce la couleur avant d'entrer", plaisante l'agent, employé aux objets trouvés depuis plus d'un an.

Les étagères fixées aux quatre murs sont presque toutes remplies. "Il y a surtout des choses assez classiques, des bonnets, des gants, des écharpes des manteaux, des sacs à mains et des sacs de sports..." En moyenne, Thomas Te Ulhe reçoit 400 à 500 objets par mois, à raison de 30 à 50 objets par jour en fonction des périodes scolaires, notamment. Quand l'agent de la CTS arrive au travail, c'est la même question : "je me demande sur quoi je vais tomber aujourd'hui !" et parfois, il n'est pas déçu.

Des fauteuils roulants abandonnés

"Sur cette étagère nous avons les objets divers. Par exemple, du foin pour lapins, une chaussure d'enfant ou encore un poignard, emballé dans son carton..." heureusement ce dernier objet est rare, précise Thomas Te Ulhe. "Ce qui me marque le plus, c'est quand on reçoit des cannes d'aveugles ou des fauteuils roulants... On se demande comment font les personnes à l'heure actuelle sans ces objets !".

Une fois l'objet déposé à la CTS, le propriétaire a un mois pour venir récupérer son bien. Une fois ce délais dépassé, certains objets sont envoyés à une association caritative ou jetés. Les vélos partent directement à la fourrière. Les téléphones portables et les ordinateurs, eux, vont à la ville de Strasbourg.

La CTS dispose de l'application troov pour faire des signalements d'objets trouvés. De leur côté, les agents tentent souvent de contacter les propriétaires grâce à leur badges ou autres papiers laissés dans les sacs. Le mieux pour Thomas Te Ulhe, c'est de venir directement aux objets trouvés "pour garder le contact" et de bien vérifier les identités. Le service est ouvert du lundi au vendredi de 11h à 12h30 et de 13h30 à 18h.