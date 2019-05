Tous les Pascal et Pascale du monde entier se retrouvent en Alsace ce vendredi 17 mai

Tous les Pascal et Pascale du monde entier se réunissent ce vendredi 17 mai en Alsace. Cette année, le lieu de rendez-vous est à Châtenois. Plusieurs centaines de personnes vont converger dans le Bas-Rhin, pour partager une belle soirée entre Pascal(e). Un rendez-vous qui existe depuis 13 ans.

Comme chaque année à la Saint Pascal, le 17 mai, les Pascal et Pascale du monde entier sont invités à se réunir en Alsace. Une réunion des Pascal, lancée par la confrérie des bienheureux Pascal et Pascale, fondée par un Alsacien : Pascal Roelly.

C'est cette année la 13e édition. Les Pascal seront rassemblés sur la route des vins, à Châtenois dans le Bas-Rhin. Chaque année, plusieurs centaines de Pascal se rassemblent pour partager un moment convivial puisque les Pascal sont bons, sympathiques et travailleurs.

Ambiance conviviale avec les Pascal(e)

Dès 18 heures, ce vendredi 17 mai, les Pascal(e) ont rendez-vous chez Pascal Jordan, patron du bar le « Darwin » à Châtenois. Ils vont venir de toute la France mais aussi de plusieurs autres pays. Au menu tartes flambées, boissons et bonne ambiance puisque les Pascal et Pascales sont des personnes accueillantes et conviviales.

Lors de cette soirée, j'ai plein de frères et sœurs d'un seul coup ! On se retrouve sur des valeurs simples de partage et de convivialité," Pascal Roelly, l'organisateur du rassemblement

40.000 Pascal(e) en Alsace

La soirée se terminera par la traditionnelle photo souvenir et l'intronisation des nouveaux membres. Il y a parait-il 40.000 Pascal et Pascale en Alsace. C'est toutefois le 17e prénom le plus utilisé en France.

Par ailleurs, les Pascaline ou encore Jean-Pascal sont les bienvenus. Si vous ne portez pas le prénom Pascal, vous êtes le bienvenu aussi, un (faux) prêtre sera là ce vendredi soir, pour vous débaptiser et vous pouvez rentrer dans la confrérie !

Le dicton de la Saint Pascal : à la Saint Pascal retrouvez le moral !