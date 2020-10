Toussaint : des funérailles pour nos fidèles compagnons au crématorium de Beauvois en Cambrésis

Chats, chiens, et même hamsters ou perroquets, ils sont de plus en plus considérés comme des membres de la famille, alors certains n'hésitent pas à leur organiser des obsèques avec Esthima, la première marque de pompes funèbres animalières de France.

Si certains ne veulent pas assister à la crémation de leurs animaux, d'autres choisissent l'option crémation individuelle où ils peuvent se recueillir environ une demie heure avec leur animal dans la salle de recueillement, où ils sont accompagnés par une hôtesse funéraire comme Adeline Gervais, qui a suivi une formation de pompes funèbres destinée aux "humains" .

Ils vont pouvoir déposer des photos, des dessins, des petits mots, ensuite ils assistent dans un salon au départ en crémation, ça leur permet d'accompagner leur animal jusqu'au bout, ils sont soulagés

Parfois toute la famille assiste à la cérémonie, Adeline a déjà reçu 10 personnes pour un animal.

Ce sont essentiellement des chats et des chiens, mais il y aussi des nouveaux animaux de compagnie hamsters, perroquets, et même serpents. Et certains propriétaires ont parfois des demandes particulières, ils souhaitent par exemple des bougies ou encore de l'encens, "on s'adapte à chaque personne" assure la jeune femme.

Des urnes, des bijoux ou des cadres pour recueillir les cendres

Les propriétaires peuvent ensuite soit disperser les cendres dans le jardin du souvenir du crématorium soit repartir avec un objet souvenir contenant les cendres explique le directeur France d'Esthima, David Buisset, soit des urnes avec des petits cœurs ou encore des traces de pattes. D'autres préfèrent des bijoux dans lesquels on retrouve un peu de cendre, et puis il y a aussi des cadres avec une photo de l'animal avec parfois la famille, à côté son empreinte et derrière des cendres.

Esthima qui propose aussi un cimetière virtuel; où les familles peuvent poster et commenter en ligne les photos de leurs fidèles compagnons pour faire vivre leur mémoire.

Selon les prestations la crémation va de 61 à 290 euros.